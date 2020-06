Getuigenoproep ongeluk A2

Rond 14.45 uur kreeg de politie melding van een ongeluk op de A2, net voorbij de afrit Breukelen. De politie doet onderzoek.

De botsing is vermoedelijk ontstaan doordat een of meerdere bestuurders uitweken voor eendjes op de weg. Er waren twee botsingen.

Bij de eerste botsing is een vrachtwagen tegen een autoambulance gebotst.

Bij een tweede botsing is een vrachtwagen tegen de vrachtwagen van de eerste botsing gereden, en daarop een bestelbus.

Help mee met politieonderzoek

De politie is op zoek naar getuigen of beelden van dashcams van met name de eerste botsing. Ook is de politie op zoek naar een bestuurder die heeft moeten remmen of uitwijken voor de eendjes. Heeft u het ongeluk zien gebeuren? Of bent u of kent u de bestuurder? Dan komen we graag met u in contact. Vul het meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook.