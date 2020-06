Camerabeelden gevraagd - Onderzoek schietincident Purmerend

Zondagmiddag 14 juni werd op de Gouw een 24-jarige inwoner van Purmerend neergeschoten door twee onbekende mannen op een bromfiets. Zie voor informatie over deze zaak het eerder gepubliceerde persbericht en bijgaande getuigenoproep: https://www.youtube.com/watch?v=BhuwRI9pCcE. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De recherche heeft in dit onderzoek al meerdere camera beelden veilig gesteld, maar is nog op zoek naar meerdere camerabeelden van de scooter met de daders.

De vermoedelijke daders reden na het incident aan de Gouw weg op een zwarte scooter in de richting van de Nieuwstraat. Van hen is het volgende signalement bekend:

- beiden droegen een donkere helm

- de scooter waarop zij reden was donkerkleurig

- een van de daders droeg vermoedelijk een blauw Paris Saint-Germain trainingspak.

Vragen aan het publiek

* Bent u zondag 14 juni tussen 15.00 en 16.00 uur in Purmerend geweest en heeft u bijvoorbeeld Dashboard/Dashcam-beelden, waar mogelijk de daders op te zien zijn?

* Woont u in Purmerend en heeft u camerabeelden van zondagmiddag 14 juni, tussen 15.00 en 16.00 uur waar de bovenvermelde scooter op te zien is?

* Heeft u overige informatie over deze daders en heeft u dit nog niet gedeeld met de politie? Doet u dit dan a.u.b. alsnog.

U kunt hiervoor contact opnemen met de districtsrecherche in Zaandijk via tel.nr. 0900-8844. Indien u camerabeelden heeft, komt de recherche deze beelden zelf bij u ophalen.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, via tel.nr. 0800-7000.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020122043 bij.

Hartelijk dank alvast!