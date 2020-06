Politie zoekt getuigen verkeersongeval

Op woensdagmiddag omstreeks 16.20 uur reed een 22-jarige vrouw uit Castricum op haar fiets over het fietspad naast de Van Haerlemlaan. Zij was juist de kruising met de Schulpstet gepasseerd en reed in de richting van de spoorwegovergang. Voor haar reed een vrouw op een fiets in dezelfde richting. Omdat de fietster goed rechts reed, wilde het slachtoffer haar passeren. Just op het moment dat het slachtoffer naast de vrouw reed, kwam deze naar links. Hierdoor ontstond een aanrijding waarbij het slachtoffer ten val kwam. Zij liep letsel aan haar gezicht en kaak op. Na de aanrijding is de fietster vermoedelijk doorgereden. Haar identiteit is niet bekend.

De politie komt graag in contact met getuigen, met name een vrouw met een witte bakfiets waarin een kind zat. Zij was na het ongeval ter plaatse maar vertrok toen er hulp voor het slachtoffer kwam. Mogelijk is zij getuige geweest.

2020124591