Verdachte straatroof aangehouden

Omstreeks 10.00 uur kreeg de politie melding van een beroving op een van de perrons van het station aan het Stationsplein in Hoorn. Het slachtoffer, die op zijn trein stond te wachten, werd plotseling benaderd door een man. De man griste de ‘oortjes’ van het slachtoffer weg. Vervolgens ging hij er vandoor. De gewaarschuwde politie trof de verdachte niet meer aan.

Omstreeks 10.30 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij aan de Kruseman van Eltenweg in Alkmaar. Een man zou in gevecht zijn geraakt met leerlingen van een school. De man werd vastgehouden en de politie werd gewaarschuwd. Ter plaatse trof de politie een man aan waarvan het signalement overeenkwam met de overvaller uit Hoorn. Hij bleek de gestolen goederen ook in zijn bezit te hebben.

De man werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie stelt een nader onderzoek in.

2020124245