Voertuigbranden Haarlem

Op donderdagmorgen omstreeks 03.05 kreeg de politie melding van een voertuigbrand aan de Vredenrijkstraat in Haarlem. Ter plaatse bleek een personenauto in brand te staan. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te doven. De auto stond geparkeerd in een parkeervak voor een woning.

Omstreeks 04.50 uur kreeg de politie melding dat twee mannen hadden geprobeerd een bestelbus in brand te steken op de Andorrastraat. Een getuige rende achter de verdachten aan. Deze verdwenen echter in een mogelijk grijze personenauto in de richting van de van Laan van Angers. De bestelbus liep geen schade op.

De politie gaat in beide gevallen uit van brandstichting. Onduidelijk is of beide zaken iets met elkaar te maken hebben. Een onderzoek wordt ingesteld.

2020124913-953