Aanhouding na opzettelijk hoesten richting controleurs

De vrouw stapte ter hoogte van de Fruitweg in en weigerde een mondkapje te dragen. Medewerkers van de HTM zetten haar daarom bij de halte Dynamostraat uit de tram. Op de halte begon zij expres te hoesten in de richting van de controleurs, die op dat moment dichtbij haar stonden. Ze riep tegen hen dat ze Corona had. Hierop is zij aangehouden voor mishandeling en voorgeleid aan de officier van justitie. Bij haar fouillering troffen agenten een mes aan, deze is in beslag genomen. De HTM controleurs deden aangifte van de mishandeling.

Verdachten die gericht spugen of hoesten en daarbij dreigen met corona richting personen met vitale functies worden aangehouden, voorgeleid en vervolgd via het (super)snelrecht. Dat betekent dat zij binnen drie dagen (supersnelrecht) of veertien dagen (snelrecht) voor de politierechter worden gebracht en tot die tijd sowieso in de cel blijven.