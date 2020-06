Agente mishandeld bij aanhouding

Agenten gingen woensdagmiddag rond 17.40 uur een woning aan de Bosboomstraat binnen om een 30-jarige Hagenaar aan te houden voor een bedreiging. Toen de man eenmaal was aangehouden bemoeiden enkele andere personen, die in de woning aanwezig waren, zich met de aanhouding. In het tumult dat daardoor ontstond, kreeg een agente een klap in het gezicht en raakte gewond aan haar arm. Hiervoor is een 18-jarige vrouw uit Den Haag als verdachte aangehouden. Een 65-jarige man uit Den Haag probeerde dit te verhinderen en raakte in worsteling met een andere agent. Ook deze man is aangehouden. De agente, die een klap in haar gezicht kreeg, deed aangifte van mishandeling.



Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. Bij agressie en geweld tegen politieambtenaren staat de politie pal achter haar medewerkers. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.