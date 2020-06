Drie aanhoudingen door EVA-team

Een 55-jarige man uit Zoetermeer stond gesignaleerd voor een ontnemingsvordering van 60.345,41,- euro. Dit houdt in dat hij met criminele activiteiten geld verdiende, als straf kreeg hij een boete. Bij aankomst van het EVA-team bij zijn woning op woensdag 10 juni, reed hij net weg in een auto. Het team reed hem na een korte achtervolging klem en hield hem aan op de kruising Meerzichtlaan/Afrikaweg in Zoetermeer. Het grote geldbedrag kon de man niet gelijk betalen. Hij is daarom overgebracht naar een arrestantenhuis.



Een 33-jarige man is vrijdag 12 juni aangehouden door het EVA-team in Rotterdam. De veroordeelde man had geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij leek in instantie in het werkgebied van de eenheid Den Haag te verblijven. Na onderzoek ontdekte het EVA-team zijn verblijfplaats in Rotterdam. Hij moet nog 117 dagen gevangenisstraf uit te zitten voor het overtreden van de Opiumwet, wet Wapens en Munitie en witwassen.



Een 39-jarige vrouw was veroordeeld voor diefstal met geweld en afpersing. Na onderzoek bleek dat zij op een adres in Den Haag verbleef. Ze verstopte zich tevergeefs onder het bed in de slaapkamer. Het team hield haar daar op 17 juni aan. Zij moet nog 365 dagen gevangenisstraf uitzitten. Ook moet ze 618,- euro schadevergoeding betalen of 10 dagen gevangenis uitzitten.



EVA-team

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.