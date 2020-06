Getuigen woninginbraak gezocht, een verdachte aangehouden

Rond 01.05 uur kwam de melding binnen dat er bij een woning aan de Werfstraat glasgerinkel werd gehoord. Toen een getuige ging kijken zag deze, twee mannen in donkere kleding met gereedschap bij een raam staan. Vervolgens liepen zij weg in de richting van de Korendijkstraat. Na een korte zoektocht konden agenten een persoon die voldeed aan het signalement aanhouden. Hij is aangehouden voor een poging woninginbraak.

Signalement tweede verdachte

De politie is nog op zoek naar een licht getinte man. Hij droeg op het moment van de inbraak een trainingsjas met een witte streep op de mouw. Zijn leeftijd wordt tussen 20-25 jaar geschat.

Getuigenoproep

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.