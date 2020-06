Beschonken achter het stuur

In de Middelburgsestraat werd omstreeks 23.45 uur een 29-jarige man uit Vlissingen gecontroleerd in zijn auto. De agenten roken een wietlucht uit de auto komen en pasten een speekseltest op de man toe. Hieruit bleek dat hij onder invloed reed van THC, de werkzame stof in hasj en wiet. De man bleek ook nog eens niet in het bezit van een rijbewijs. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur, een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs en door een GGD-arts is bloed van hem afgenomen dat onderzocht wordt door het NFI.

Op de Deltaweg controleerden agenten een 24-jarige man uit Kortgene in zijn auto. Deze beginnend bestuurder moest een blaastest ondergaan waaruit bleek dat hij bijna zes keer teveel had gedronken. Zijn rijbewijs is meteen ingevorderd en hij mag dus geen voertuigen meer besturen waarvoor een rijbewijs noodzakelijk is. Een Officier van Justitie bepaalt de verdere afhandeling van de zaak.

In de Pruimestraat controleerden agenten rond 01.30 uur een jongen die zij kort tevoren op een scooter hadden zien rijden. De jongen zag de agenten ook en parkeerde vervolgens zijn scooter tussen de auto’s en ging lopend verder. De agenten hebben hem laten blazen en de jongeman (16 jaar, Kwadendamme) bleek twee keer meer te hebben gedronken dan is toegestaan.

Tegen alle bestuurders wordt proces-verbaal opgemaakt.