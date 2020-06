Getuigen van schennispleging gezocht

De man haalde toen de vrouw in zijn buurt kwam zijn geslachtsdeel uit zijn broek en maakte seksueel getinte opmerkingen naar de vrouw. Zij is direct omgedraaid en heeft de politie in kennis gesteld van het feit. Agenten zijn ter plaatse gaan zoeken naar de man maar troffen hem niet meer aan.

Ze zijn op zoek naar getuigen van dit feit. Volgens de vrouw was er een groepje mensen aan het sporten, wellicht hebben zij iets gezien van het incident. Getuigen kunnen zich melden via het algemene nummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Geef bij het delen van uw informatie graag het zaaknummer door: 2020-155670.