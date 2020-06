Straatroof in Terneuzen

Het meisje heeft aangifte gedaan bij de politie. Agenten hebben haar nog meegenomen in de dienstauto om uit te kijken naar de dader. Die is helaas niet gevonden.

Het meisje zat op een bankje tussen de Rooseveltlaan en de Otheense Kreek op een vriendin te wachten toen een jongen van ongeveer 14/15 jaar (ongeveer 1.60 meter lang, donkere huidskleur, gekleed in donkere bovenkleding en een iets lichtere broek) haar onder bedreiging van een mes dwong haar telefoon aan hem af te geven. De dader rende vervolgens weg. Een getuige ging nog in de achtervolging, maar ter hoogte van Albert Heijn supermarkt in de Bellamystraat raakte de dader uit het zicht.

Door de politie zijn al wat getuigen van de straatroof gehoord. Ook zijn ze op zoek naar camerabeelden waar mogelijk de dader staat. Als u een camera aan uw woning of bedrijf hebt hangen die (een gedeelte van) de omgeving opneemt, wordt u verzocht de beelden met de politie te delen. Mocht u meer informatie hebben over deze diefstal, en u hebt nog niet met de politie gesproken, dan wordt u verzocht uw informatie te delen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij het doorgeven van uw informatie graag zaaknummer 2020-154715.