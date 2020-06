QR-code fraude en mishandelingen in Bureau Brabant

Zware mishandeling tijdens carnaval

Den Bosch - Tijdens carnaval, in de nacht van vrijdag op zaterdag 22 februari, wordt een jongen in een café aan de Korte Putstraat mishandeld. Er ontstaat een ruzie tussen meerdere jongeren. We zoeken twee jongens die tijdens de ruzie een kopstoot en flinke klappen uitdelen. Het slachtoffer, een 18-jarige jongen, zakt in elkaar en raakt enkele keren buiten bewustzijn. Met het slachtoffer gaat het inmiddels weer goed, maar de daders zijn nog niet gepakt. Help mee ze te vinden!



Twee winkeldiefstallen, waarvan 1 met geweld

Boxtel – Dezelfde dader pleegt twee keer op één dag, op maandag 27 april, een winkeldiefstal bij een supermarkt. Hij laadt zijn rugzak vol, behalve één artikel. De tweede keer krijgt een medewerkster argwaan en spreek hem aan. Dan trekt hij een mes, bedreigd twee medewerkers en gaat er vandoor. Wie (her)kent hem van de bewakingsbeelden?



Mishandeling in een discotheek

Roosendaal – We tonen beelden uit een discotheek in Roosendaal. Tijdens een opstootje gooit een man een glas tegen de rug van een andere bezoeker. Een tweede man gooit ook een glas. Tegen het achterhoofd van het slachtoffer. Die twee getinte mannen van zo’n 20, 25 jaar zoeken we. Ze staan op beeld en die laten we aan u zien.



QR-code fraude

Tilburg - We zoeken de daders van vier QR-code fraudes in Tilburg. We tonen beelden van mannen die iemands telefoon wisten te hacken en zo geld van een rekening te stelen. En ook mannen bij het station in Tilburg hebben op die manier iemand opgelicht. Ook tonen we beelden van mannen die ervan verdacht worden een taxichauffeur in Tilburg te hebben opgelicht. Tenslotte nog opnames bij het station in Tilburg. Het slachtoffer dacht iemand te helpen, maar werd door drie man opgelicht. Totale schade in alle zaken: duizenden euro’s! Kijk of u misschien een of meerdere daders herkent!



Werkwijze bij QR-code fraude

Meestal werden de slachtoffers om hulp gevraagd. Om een klein bedrag voor te schieten voor het afrekenen van een parkeerkaartje, het opladen van een OV-chipkaart, het betalen van een treinkaartje of het afrekenen van een taxirit. Als slachtoffer zijn/haar betaal app opent, neemt dader telefoon over en doet alsof hij zijn bankrekening intoets. In werkelijkheid opent hij QR-code in de app, die hij met zijn eigen telefoon scant. Meestal heeft dader toegangscode al afgekeken of het slachtoffer let in de verwarring niet op. Gevolg: oplichter krijgt toegang tot de betaalapp van slachtoffer met alle gevolgen van dien.



