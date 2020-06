Drugslabs ontdekt in Noord-Holland

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kwamen de drie locaties voor de productie van synthetische drugs op het spoor in een lopend onderzoek onder het gezag van het Landelijk Parket. In een flat in Amstelveen was een laboratorium waar PMK, de grondstof voor MDMA, werd gemaakt. In een loods op een bedrijventerrein in Heiloo bevond zich een productieplaats van MDMA-olie en in Akersloot werden in een loods op een bedrijventerrein MDMA-kristallen geproduceerd. Daar zijn ook de bijna 90 kilo kristallen ontdekt. Verder diende deze locatie ook als opslag van honderden liters chemisch afval in allerlei vaten en ook van hardware die in andere labs gebruikt kan worden. Politiespecialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn ter plaatse geweest om de labs veilig te ontmantelen en zorgden voor de afvoer van alle inbeslaggenomen spullen.