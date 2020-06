Politie zoekt getuigen na aantreffen overleden persoon

De omgeving is die avond ruim afgezet. Onder andere de Forensische Opsporing en de Verkeersongevallenanalyse (VOA) zijn daar druk geweest met het eerste onderzoek. Uit dat eerste onderzoek komen geen aanwijzingen dat de man opzettelijk om het leven is gebracht. Toch willen we erachter komen wat er precies gebeurd is en daarom zoeken we getuigen.