Aanhouding in zaak fietsendiefstallen

De afgelopen tijd werden er in de Gooise Meren veel fietsen gestolen. Deze stijging was zo opvallend dat er vanuit de politie een actie is opgezet om deze criminaliteit terug te dringen. In dit onderzoek kwam er een verdachte naar voren, die mogelijk achter de fietsendiefstallen zou zitten.

Op donderdagavond werd deze verdachte gesignaleerd in Naarden. Omdat er toestemming was voor een aanhouding buiten heterdaad, kon er direct worden gehandeld. Na een korte achtervolging is de 48-jarige man aangehouden aan de van der Helstlaan in Naarden.