Drie mannen aangehouden na Belgische woningoverval

In de bewuste nacht bedreigden de drie overvallers het Belgische gezin met vuurwapens. De vier gezinsleden, waarvan ook de twee kinderen werden daarbij gekneveld. De ouders werden door de overvallers mishandeld. De overval heeft ruim twee uur geduurd en de mannen gingen er met buit vandoor. Na onderzoek door de Belgische politie werden de identiteiten van de drie verdachten bekend. Daaruit kwam naar voren dat de mannen woonachtig waren in Leiden, Oudewater en Almelo. De Belgische autoriteiten hebben vervolgens via het Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC) van de politie een internationaal rechtshulpverzoek gedaan met het verzoek deze verdachten aan te houden. Na onderzoek bleek dat de verdachte uit Leiden samen met een andere man op weg was naar Schiphol. Agenten zagen dat de man uit Leiden en de andere man een vliegticket wilden kopen. Daarop werd de man uit Leiden aangehouden. Na controle van de andere man bleek dit de gezochte tweede verdachte te zijn. De derde verdachte is diezelfde dag aangehouden in Almelo. De drie mannen van 23 jaar, 29 jaar en 26 jaar oud zullen worden overgeleverd aan de Belgische autoriteiten.

Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC)

Nederland krijgt veel verzoeken van het buitenland om assistentie te verlenen bij strafrechtelijke aangelegenheden. Omdat rechtshulp een bijzondere expertise is, hebben het Openbaar Ministerie en de Politie de Internationaal Rechtshulp Centra (IRC’s) ingesteld.

