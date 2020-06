Steekincident Almere; politie zoekt getuigen

Op 18 juni neemt een 26-jarige man bus 5 in de richting van Parkwijk Station. Op een gegeven moment ziet hij een andere man binnenkomen die hem op een opvallende manier aankijkt. Wanneer de bus bij Bushalte Parkwijk is aangekomen, pakt de man die later in de bus is ingestapt de tas van de andere jongen en begint eraan te trekken.

Als ze uitstappen wordt de 26-jarige man meteen geslagen en ontstaat er een gevecht. Op een gegeven moment ziet het slachtoffer dat de verdachte een behoorlijk groot mes pakt Hij schrikt enorm en rent weg. De man met het mes achtervolgt hem en uiteindelijk vallen ze samen op de grond. De verdachte steekt het slachtoffer tweemaal.

De politie is op zoek naar getuigen en naar de verdachte.

Signalement

De verdachte heeft het volgende signalement.

- Jongeman van rond de 18/19 jaar

- Donker getinte huidskleur

- Zwarte korte krulletjes

- Surinaams accent

- 1.65 / 1.70 lang.

- Dun postuur

- Witte jas

- Zwart shirt eronder

- Grijze jeans

- Witte sneakers van het merk Nike

- Schoudertasje

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van dit incident, of andere informatie hebben. Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844. Mensen die liever anoniem willen reageren, kunnen dit doen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Beeldmateriaal? Stuur het ons via het tipformulier.