Utrechtse drugsdealers aangehouden in Frankrijk

De aanhouding vond plaats op zondag 14 juni, op een tolweg in Frankrijk. In hun auto’s vervoerden de vier aanzienlijke hoeveelheden drugs; de politie vond 1,5 kilo cocaïne, 6 kilo heroïne en 60 gram hasj.

De vier Utrechters worden verdacht van wat in de Franse wetgeving staat omschreven als ‘verwerving, transport, ongeoorloofde invoer van verdovende middelen én deelname aan een crimineel netwerk met het oog om strafbare feiten te plegen.’ In Frankrijk staat op deze feiten een straf van vijf jaar. Het onderzoek in Frankrijk loopt nog en de vier Utrechters zitten nog vast. De mannen van 19 en 20 jaar vallen onder een persoonsgerichte aanpak die in Utrecht ‘Top X’ wordt genoemd. De aanpak is bedoeld om crimineel gedrag te veranderen, door met een integrale samenwerking verschillende interventies goed op elkaar aan te laten sluiten.

Integrale aanpak

De aanhoudingen zullen in Utrecht Zuid helpen bij de integrale aanpak waarin politie, gemeente, OM en diverse partners samen met bewoners streven naar meer veiligheid en minder (drugs)criminaliteit. Ook de Utrechtse politie pakt regelmatig dealers op en streeft ernaar door projectmatige onderzoeken ook de schil om de dealers heen aan te pakken. Daaronder valt onder meer geronselde (onder)dealers, geldezels die drugsgeld witwassen en andere personen die dealers helpen met hun handel. De hulp van bewoners is hierbij ook hard nodig: meld daarom drugs dealen en (vermoedens van) het produceren van drugs. Dat kan via 0900-8844, persoonlijk melden via uw wijkagent, maar ook anoniem via 0800-7000.