Verdachte situatie sporthal IJsselstein

Die woensdagochtend komt een getuige rond 7.00 uur bij de parkeerplaats van de sporthal aan. Hij ziet iets dat hij eerst afdoet als een ‘stoeipartij’ tussen vijf jongens, maar later ziet hij dat één van hen gewond is. De gewonde jongen heeft een fors figuur en lijkt een steekwapen bij zich te hebben.

Niet veel later verdwijnt één van de vijf jongens in een zwarte Audi richting winkelcentrum de Biezen. De andere vier jongens, inclusief de gewonde jongen, blijven staan. Wanneer de getuige rond 7.20 uur weer langs de sporthal komt, ziet hij niemand meer staan.

Wandelaars en andere getuigen

In de buurt van de sporthal waren die ochtend meer mensen, die bijvoorbeeld hun hond aan het uitlaten waren. Om een beter beeld te krijgen wat er zich heeft afgespeeld, komen we graag met deze mensen in contact.

Als u zich herkent in deze omschrijving, of die ochtend in de omgeving van sporthal ’t Heem was, vragen we u contact op te nemen met de politie. Dat kan ook anoniem via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

Signalement

Het gaat om vijf jongens, waarvan één een gezet/fors figuur en een baard heeft.. Hij had op dat moment een verwonding. De andere jongens hebben een smal postuur. Alle jongens in de groep hebben een licht getinte huidskleur.

Heeft u iets gezien?

Laat het ons dan weten. Ook als u in de buurt woont van de sporthal en camera’s aan uw woning heeft, kunt u mogelijk iets vast hebben gelegd. We willen u vragen om de beelden te bekijken rond het tijdstip van de melding, 7.00 uur.

We sluiten niet uit dat de jonge mannen vaker rondom de sporthal te vinden zijn. Herkent u het signalement, of weet u wie dit zijn? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem, of via onderstaand tipformulier.