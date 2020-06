Vier verdachten aangehouden voor overvallen Zandvoort en Halfweg

De recherche zet het onderzoek voort en is nog altijd op zoek naar de verdachte die op camerabeelden is te zien in bijgaande video: https://www.youtube.com/watch?v=pFaU655QgGs

Van de overvallen werd eerder onderstaande persberichten gepubliceerd:

* Halfweg - persbericht

* Zandvoort - persbericht

Vraag aan het publiek:

Heeft u nog informatie over een of beide overvallen of denkt u te weten wie de dader is die op de beelden te zien is? Meldt u dit dan alstublieft bij de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

Liever anoniem melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: tel.nr. 0800-7000

De recherche bedankt alle (anonieme) tipgevers die zich hebben gemeld met informatie over deze overvallen!