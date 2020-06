Wie heeft er informatie over het schietincident Abr van Stolkweg?

Een aantal dagen na het incident hield de politie twee andere verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij de ongeregeldheden in het Roel Langerakpark. Het gaat om een bijna 17-jarige Rotterdammer en een 22-jarige Rotterdammer. De rechtbank heeft besloten dat de 22-jarige Rotterdammer en de eerder aangehouden inmiddels 18 jarige verdachte langer in voorlopige hechtenis zullen verblijven, de inmiddels 17-jarige Rotterdammer is gisteren door de rechtbank op vrije voeten gesteld omdat op dit moment onvoldoende betrokkenheid blijkt.

Getuigen en beelden gezocht

Het team van de politie is nog op zoek naar andere verdachten en zoekt nog steeds getuigen van het schietincident en de daaraan voorafgaande onenigheid. Van de reeks incidenten zijn ongetwijfeld door omstanders beelden gemaakt. Die ontvangt de politie graag. Heeft u andere informatie? Maak dan gebruik van dit tipformulier. Of bel 0900-8844 of 0800-7000 als u liever anoniem blijft.