Handhavingsweek in gemeente Oisterwijk en Hilvarenbeek

Een melding maakt u zowel via telefoonnummer 0900-8844 als aan de balie van een politiebureau. Natuurlijk kunt u ook een melding maken via de agent op straat en het politie meldformulier. Liever anoniem blijven? Gebruik dan Meld Misdaad Anoniem online.



Bel 112 bij spoed of heterdaad situaties. Bel 112 als hulp bij direct levensbedreigende situaties nodig is. Wanneer u verdacht gedrag signaleert of getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld na een verkeersongeluk, bij brand of wanneer iemand inbreekt. Dan telt elke seconde.