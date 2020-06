Man (56) neergestoken na ruzie

De verdachte, een blanke man met een mager postuur en rond de 1.80m lang, fietste na het incident weg in de richting van de Kaapkoloniestraat. Hij droeg een groene rugzak bij zich met daaraan een slaapmatje. Bent u getuige geweest of weet u meer over dit incident? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem, bel dan 0800-7000.