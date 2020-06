Schennispleger met verzet aangehouden

Het slachtoffer merkte die avond op dat er een onbekende man meerdere malen langs haar woning reed. Op een gegeven moment stond hij voor haar woning, waarop zij de politie belde. Niet veel later trok de man zijn broek naar beneden en begon zichzelf te bevredigen. De geschrokken bewoonster gaf een duidelijk signalement door aan de centralist van de meldkamer. Even later werd een 28-jarige man bij zijn woning in Geertruidenberg aangehouden. Omdat hij riep dat hij niet mee zou werken aan zijn aanhouding, werd er pepperspray ingezet. Vervolgens is hij in de handboeien overgebracht naar het politiebureau. Hij zit nog vast.