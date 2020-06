Man in been geschoten

De man liep al eerder in de binnenstad van Eindhoven rond. Mogelijk is hij voorafgaand aan het incident al opgevallen of heeft iemand hem eerder op de avond nog gezien of gesproken. We komen graag in contact met deze mensen. Beschik je over camerabeelden? Deel deze beelden met ons! Neem contact met ons op via 0900-8844 of meld het hieronder in het tipformulier. Anoniem melden kan uiteraard ook via 0800-7000. Alle informatie is welkom.