Gestolen 2000 kilo tin snel teruggevonden

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kregen in de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 juni de melding, dat een Duitse vrachtwagenchauffeur via 112 had doorgegeven dat hij op parkeerplaats Meelakkers langs de A67 bij Geldrop het slachtoffer was geworden van ladingdiefstal. Uit zijn vrachtwagen was ongeveer 2000 kilo tin verdwenen. Toen de politie ter plaatse kwam vertelde een getuige dat hij verschillende personen over de snelweg had zien vluchten. Ook had hij een bestelbus zien wegrijden.