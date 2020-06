Vaderdag; Zo vader, zo zoon.

Tijs aarzelt geen moment: ‘Dat is de dag dat ik - in mijn vrije tijd- vier mannen aanhield! Ik was net twee maanden daarvoor als aspirant gestart toen ik op een opstootje stuitte: veel mensen op straat, politie erbij. Er was net een straatroof gepleegd en de daders gingen er op dat moment vandoor. Ze renden een straat in waar de politieauto niet in kon. Dus ik op de fiets erachter aan. Samen met de collega’s die volgden hebben we vier mannen aangehouden.’ Bart: ‘Daar was ik natuurlijk heel trots op: het gebeurde in mijn teamgebied, mijn zoon… Zelf heb ik in mijn loopbaan natuurlijk ook veel indrukwekkende en heftige incidenten meegemaakt die ik nooit zal vergeten. Ik zie in mijn team dagelijks wat dat soort gebeurtenissen met je kan doen. Als teamchef probeer ik daar wat in te betekenen, soms is dat alleen maar heel stil zijn en luisteren.’