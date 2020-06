Vanavond in Opsporing Verzocht: crystal meth-lab De Meern

In de uitzending toont de politie beelden van een man die mogelijk betrokken is bij de handel en productie van methamfetamine, ook bekend als crystal meth. De loods in De Meern is kort na de politieactie in vlammen opgegaan, vermoedelijk door brandstichting. Ook daarover wil de politie graag meer weten.

Herken een lab

De politie vraagt u om alert te zijn op de aanwezigheid van drugslabs in uw omgeving. Die kunnen overal zijn. De methlabs die de politie in de afgelopen anderhalf jaar heeft ontruimd, zaten in verschillende panden en zelfs een keer in een boot.

U kunt zo’n lab herkennen aan een sterke, chemische geur; vaak aceton- of ammoniakachtig. Ook als op een locatie vaak bestelbussen of kleine vrachtwagens af- en aanrijden, kan dat duiden op een drugslab. De productie van een kilo crystal meth levert circa vijf kilo chemisch afval op, wat afgevoerd wordt en in veel gevallen elders gedumpt. Als u een drugslab vermoedt, bel dan 112 of meldt het anoniem via tel 0800-7000. Meer informatie via deze link.

