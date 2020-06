Eerste aanhouding in zaak rond handgranaat in Kerkdriel

In de afgelopen maanden heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan. Daaruit komt naar voren dat de handgranaat vermoedelijk niet voor de burgemeester, maar voor een andere bewoner bedoeld was.

Vanavond in Opsporing Verzocht worden beelden worden beelden getoond waarop te zien is hoe de dader te werk gaat. Het onderzoeksteam weet nog niet of de aangehouden verdachte de man is die de granaat heeft gegooid. Vermoedelijk zijn er meer mensen betrokken bij de zaak, het zou kunnen dat zij net als de verdachte uit de regio Utrecht komen. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat de verdachten via de A2 richting Utrecht zijn gevlucht.

De politie vraagt in de uitzending aan mensen om met informatie de opsporingstiplijn te bellen (0800-6070). Eventueel kan informatie ook vertrouwelijk worden gedeeld met het team nationale inlichtingen (079 - 345 89 99).

