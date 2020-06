Twee verdachten aangehouden voor explosie hotel Zaandijk

In de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 april 2019, vond rond 02.25 uur een explosie plaats in het hotel en al snel werd duidelijk dat het een doelgerichte actie betrof. Op beelden was namelijk te zien dat een man met een hamer een raam insloeg, naar de bar in het restaurantgedeelte liep, hier iets neergelegde en vervolgens aanstak. Daarna ging de man er snel vandoor en kort daarna volgde de explosie.

De recherche is het tweetal door uitgebreid onderzoek op het spoor gekomen en is op dit moment bezig te achterhalen wat de exacte rol van de twee Amsterdammers bij deze brandstichting is.

2019077336