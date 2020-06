Vuilniszakken in brand gestoken

Rond 01.00 uur kregen hulpdiensten de melding dat op twee plekken op de De Bloemen een plastic vuilniszak in de brand zou staan. Aanrijdend bleken ook op de Kievitstraat en de Weegbree vuilniszakken in de brand te staan. De brandweer heeft de branden geblust en naast enkele vuilnisbakken, ontstond er verder een schade.

De politie heeft deze zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

2020112217