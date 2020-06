Verdachte aangehouden ivm schietincident 2019

Rechercheurs van District Zuid hebben deze zaak in behandeling en door tactisch- en technisch onderzoek kregen ze zicht op de bovengenoemde verdachte. Na de aanhouding heeft in de woning een zoeking plaatsgevonden en daarbij zijn meerdere telefoons in beslag genomen. De verdachte zal in verzekering worden gesteld.

Het onderzoek duurt nog voort. Mocht u alsnog informatie hebben over deze zaak dan wordt u verzocht contact op te nemen met de rechercheurs van District Zuid via 0900-8844. Bellen kan ook anoniem via 0800-7000. U kunt ook uw informatie digitaal kwijt door gebruik te maken van onderstaande link.