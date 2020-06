Aanhouding na woninginbraak

Bewoners betrapten rond 02u30 een dief in hun huis. De dader vluchtte weg. Agenten namen aangifte op en kregen een signalement van de dader. Er werd een buurtonderzoek ingesteld en in de omgeving van de Voorstraat zagen de agenten een man lopen die voldeed aan het signalement. Hij werd aangehouden. Het gaat om een 33-jarige man uit Middelburg. In de tas trof de politie meer spullen aan dan bij de woninginbraak was buitgemaakt, zoals een navigatiesysteem en een autoradio. Mogelijk zijn die van diefstal afkomstig, maar daarvan is (nog) geen melding of aangifte gedaan.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met gedupeerden van een inbraak. Zij kunnen bellen naar 0900-8844. We vragen voor een snelle informatieverwerking om het volgende dossiernummer te vermelden: 2020-139368.