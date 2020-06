Drie Limburgse zaken in Opsporing Verzocht

Overval frituur in Munstergeleen

Op maandag 10 februari wordt op gewelddadige wijze een friture in Munstergeleen overvallen. Het is bijna 24.00 uur als twee mannen de frituur op de Peterstraat binnendringen. Wanneer de eigenaar van de zaak doorheeft dat hij overvallen wordt, gooit hij een emmer zeepsop over één van de verdachten heen. De overvallers laten zich echter niet afschrikken en er ontstaat een worsteling. Daarbij schiet een van de verdachte en wordt het slachtoffer met een mes gestoken. Eerder werden beelden van de twee verdachten al gedeeld in een #SpeurMee-video. Vanavond zijn de beelden tevens te zien in Opsporing Verzocht.

Overval pizzabezorger in Roermond

Woensdagavond 8 april is een pizzabezorger aan het werk in de Max Guillaumestraat in Roermond. Dan wordt hij overvallen door twee gewapende personen. Bij Opsporing Verzocht wordt een oproep gedaan aan het publiek om mee te denken in het onderzoek.

Overval supermarkt in Sittard

Medio maart werd er in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan een overval op een supermarkt op de Bremstraat in Sittard. Vanavond in de uitzending wordt er goed nieuws over deze zaak gedeeld.



Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond om 20.30 uur uitgezonden op NPO1.