Aanhoudingen na aantreffen grote partij methamfetamine

In juni 2019 werd na uitvoerig rechercheonderzoek de grote partij methamfetamine aangetroffen in het bedrijfspand in Rotterdam. Rechercheurs zagen dat de binnenmaat van het pand kleiner was dan de buitenmaat. Bij nader onderzoek bleek dat over de breedte van het pand een (voorzet)muur gemetseld was, met daarachter een verborgen ruimte. In deze ruimte lag een groot aantal tassen met daarin methamfetamine verpakt. Deze hoeveelheid werd gewogen en kwam uit op 2500 kilo. De uiteindelijke straatwaarde is honderden miljoenen euro’s. Deze hoeveelheid is in Nederland en zelfs in Europa nog niet eerder aangetroffen. De lading is intussen vernietigd (oven).