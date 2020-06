Ook twee mannen aangehouden voor gewapende overval in Oss

Beide verdachten zijn aangehouden in hun woonplaatsen. De politie heeft vandaag op meerdere locaties doorzoekingen verricht.



Vorige week, dinsdag 26 mei, hield de politie al twee minderjarige meisjes aan in deze zaak. Zie ook ons eerdere bericht.



Het onderzoek is dus nog steeds in volle gang. De twee aangehouden verdachten worden gehoord over hun vermoedelijke aandeel in deze zaak