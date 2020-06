Beelden overvaller Breestraat Leiden in Team West

Overval winkel Breestraat | Leiden

Op dinsdag 10 maart 2020 rond 11.10 uur vond een gewapende overval plaats op een lederwarenzaak aan de Breestraat in Leiden. Een man kwam de winkel binnen en legde een briefje op de toonbank met daarop onder meer de in het Nederlands geschreven tekst "Dit is een overval". De man richtte daarbij een vuurwapen op het slachtoffer. Nadat het slachtoffer zei dat hij hier niet aan mee zou werken, stopte de overvaller het vuurwapen terug in een plastic zak en ging met het briefje de winkel uit. Hij liep linksaf in de richting van het Gangetje. In de uitzending tonen we camerabeelden van de overvaller.



Inbraak personenauto | Zoetermeer

Op zaterdag 4 april rond 04.00 uur werd ingebroken in een BMW die geparkeerd stond op de Goudenregenzoom in Zoetermeer. Uit de auto is navigatie, het dashboard en zelfs het stuur gestolen. Uit onderzoek bleek dat een man met een valse sleutel de BMW heeft opengemaakt. Op camerabeelden is te zien dat de man in de auto gaat zitten en het portier dicht doet. Na een paar minuten stapt hij weer uit met het stuur in zijn handen. Wie herkent deze man?



Winkeldiefstal | Rijswijk

Op maandag 20 april 2020 kwam een onbekende man de Mediamarkt in Rijswijk binnen. Op de camerabeelden is te zien dat hij een Go Pro camera uit een schap pakt, deze op de grond gooit en er een aantal keer hard op stampt. Daarna loopt hij even weg, komt terug, haalt de camera uit de verpakking en stopt deze onder zijn kleding. Hierna verlaat hij de winkel.



Winkeldiefstal | Zoetermeer

Op maandag 18 november vond een winkeldiefstal plaats in een telefoonwinkel in de Promenade in het Stadshart in Zoetermeer gevonden. In de uitzending tonen we camerabeelden van deze diefstal. Hierop is te zien dat twee mannen met behulp van een stuk gereedschap een mobiele telefoon ter waarde van 1000 euro van de beveiligingskabels losmaken.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West.

De uitzending wordt ieder uur herhaald.

Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.