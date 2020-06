Politie zoekt getuigen van gewapende man bij woning Agonstraat

De politie is een onderzoek gestart en heeft een buurtonderzoek gedaan en diverse getuigen gehoord. Maar de politie kan uw hulp in dit onderzoek goed gebruiken. Dus beschikt u over camerabeelden of heeft u informatie die mogelijk kan helpen in dit onderzoek? Vul dan het onderstaande tipformulier in en upload uw camerabeelden via het formulier. Of bel met de politie op telefoonnummer 0900-8844.

(2020281623)