Verdachten aangehouden voor drugshandel

Agenten hielden vrijdagavond op de Abel Tasmanstraat een 26-jarige man aan. Hij vluchtte weg en gooide tijdens zijn vlucht een vuurwapen van zich af. Het wapen is in beslag genomen. Een andere 27-jarige man is aangehouden op de Eperweg in Heerde. Een 18-jarige verdachte reed in zijn auto over de van Spilbergenstraat. Agenten hielden hem aan en hebben zijn auto in beslag genomen voor onderzoek. Deze drie verdachten zijn aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen.