Omstreeks 23.55 uur kreeg de politie melding van een sissend geluid op de Ekster in Hoorn. De melder was bang dat er autobanden vernield werden. Ter plaatse trof de politie geen vernielde auto’s. Wel stonden er twee mannen bij een personenauto. Een van hen had juist lachgas uit een ballonnetje gebruikt, wat mogelijk het sissende geluid had veroorzaakt. Toen de politie een tasje bij de auto zag liggen ging een van de mannen er vandoor. Hij werd niet meer terug gevonden.

In het tasje bleek een vuurwapen te zitten. Bij nadere inspectie bleek het om een alarmpistool te gaan.

De politie nam het wapen in beslag.

2020126529