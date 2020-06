Drank en drugs

Omstreeks 02.30 uur kreeg de politie melding van een verkeersongeval op de Zweedselaan in Beverwijk. Hier zou een automobilist in een bocht paaltjes uit de grond hebben gereden. Vervolgens was hij tegen een geparkeerd staande auto gereden. Door de klap was deze auto doorgeschoten en raakten nog twee geparkeerd staande auto’s beschadigd.

De bestuurder was bij de plaats van het ongeval weggereden. Korte tijd later kreeg de politie melding dat dezelfde bestuurder op de Eemstraat tegen een lantarenpaal was gebotst. Hier trof de politie de verdachte en de auto.

De bestuurder bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Bij een speekseltest testte hij bovendien positief op het gebruik van cocaïne en THC (de werkzame stof uit hennep). Van de man is bloed afgenomen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van alcohol en drugs.

2020126629