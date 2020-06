Politie zoekt getuigen en slachtoffers van onlusten

Na de demonstraties verliet een groep van ongeveer 100 jongeren rond 20.20 uur de demonstratieplaats op het Pelmolenpad en rukte op naar de binnenstad, in de richting van de Roode Steen. Zij gooiden stenen naar de politie en gooiden met terrasmeubilair. Hierop is de ME ingezet om de relschoppers terug te dringen.

Vervolgens ging een andere groep van 100 á 200 jongeren bij het station zich met de situatie bemoeien. Ook deze groep keerde zich tegen de politie en verstoorde de openbare orde. Deze groep bewoog zich vervolgens ook richting de Roode Steen. Hierop is de Roode Steen en de binnenstad op basis van een noodbevel ontruimd en de horeca gesloten. Rond middernacht keerde de rust terug.

De politie hield tijdens de ongeregeldheden twaalf personen aan. Een onderzoek wordt ingesteld naar andere verdachten. Hiervoor is het noodzakelijk dat zowel slachtoffers als getuigen zich bij de politie melden.

Voor het doen van aangifte of een melding kunt u bellen met 0900-8844 voor het maken van een afspraak. Ook kunt u afspraak maken via www.politie.nl.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). De politie is met name op zoek naar personen die foto’s of filmpjes hebben van de ongeregeldheden. Beelden kunt u naar de politie uploaden via www.politie.nl.