Twaalf aanhoudingen tijdens onlusten na demonstraties

Na de demonstratie tegen het monument van Coen ontstonden helaas toch onlusten. Een groep van ongeveer 100 jongeren verliet rond 20.20 uur de demonstratie op het Pelmolenpad en bewogen naar de binnenstad, in de richting van de Roode Steen. De indruk is dat deze groep niet betrokken was bij de demonstratie, maar doelbewust naar Hoorn is gekomen om te rellen. Zij gooiden stenen naar de politiepaarden en gooiden met terrasmeubilair. Hierop is de ME ingezet om de relschoppers terug te dringen.

Vervolgens ging een andere groep van 100 á 200 jongeren bij het station zich met de situatie bemoeien. Ook deze groep keerde zich tegen de politie en verstoorde de openbare orde. Deze groep bewoog zich vervolgens ook richting de Roode Steen. Hierop is de ME naar de Roode Steen gegaan. Op basis van een noodbevel gaf burgemeester Jan Nieuwenburg vervolgens opdracht om het plein en de binnenstad te ontruimen en de horeca te sluiten. Rond middernacht keerde de rust terug.