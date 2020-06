Getuigen gezocht mishandeling De Lannoystraat Den Haag

Rond 22.15 uur ontving de politie een melding van een mishandeling in een woning. Bij aankomst van de agenten riep een vrouw om hulp terwijl zij op driehoog uit het raam hing. Toen de agenten bij de woning aanbelden, deed de verdachte open. De verdachte wilde de agenten niet binnenlaten en heeft de deur dichtgegooid. De vrouw is in de tussentijd naar beneden gesprongen en met haar verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.



Kort na middernacht is het arrestatieteam erin geslaagd de voordeur te forceren en de woning binnen te gaan. De verdachte was niet meer in de woning. De politie doet onderzoek om te achterhalen wat er precies gebeurd is.



Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen van het voorval. Heeft u iets gezien of gehoord of bijvoorbeeld camerabeelden die ons onderzoek verder kunnen helpen, dan horen we graag van u. Neem hiervoor contact op met 0900-8844 of maak anoniem een melding via 0800-7000.