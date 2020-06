Verdachte aangehouden na steekincident in woning Katwijk

Omstreeks 1.15 uur ontving de politie een melding van een steekincident in een woning. Bij aankomst bij de woning trof de politie de verdachte bij de voordeur aan. De verdachte had de bewoner in de woning plots onder luide dreigementen in het gezicht gestoken waarna hij is weggelopen en het glas van de voordeur heeft ingetrapt. Hierbij is de verdachte gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer is bij de huisartsenpost aan zijn verwondingen behandeld. De overige aanwezigen in de woning; de vrouw, dochter en een vriend van de bewoner, bleven ongedeerd.



De recherche doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident.