Vrouw aangehouden voor baldadigheid

De beveiliger waarschuwde daarna de politie. Toen de politieagenten bij de bewuste locatie kwamen, spraken zij de vrouw aan. Maar met de vrouw was geen gesprek mogelijk en zij weigerde mee te werken. Hierop is zij aangehouden voor baldadigheid en voor de wet ID, omdat zij zich weigerde te legitimeren. De vrouw wilde zich aan haar aanhouding onttrekken en viel daarbij op de grond, waarbij zij flink haar hoofd stootte.

De politieagenten constateerden dat de vrouw op de betonplaten onder aan het zwarte pad met fel oranje verf 61 hartjes had gespoten direct over de corona instructielogo’s, die daar in het kader van de coronamaatregelen door de gemeente zijn aangebracht.

Nadat de vrouw controle was, is zij overgebracht naar het politiebureau en daar voorgeleid. De vrouw is na verhoor en in het bezit van bekeuringen voor baldadigheid en de wet ID heengezonden. Conform de geldende procedures zal het handelen van de politieagenten intern getoetst worden. De politie is uiteraard bereid om over het voorval met de betrokken vrouw in gesprek te gaan.