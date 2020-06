Autobrand: getuigen gezocht

Even na 07.00 uur werd gemeld dat er een auto in brand stond op de Bellatrixstraat. De brandweer heeft de brand geblust en twee auto's die ernaast stonden, liepen helaas ook schade op. De politie heeft een onderzoek ingesteld en sluit brandstichting niet uit.

Getuigenoproep

Heeft u iets verdachts gezien zaterdagochtend tussen 06.30 en 07.10 uur in de omgeving van de Bellatrixstraat dat te maken kan hebben met deze autobrand? Meldt u zich dan a.u.b. bij de politie in IJmuiden via tel.nr. 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2020126807