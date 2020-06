Beelden relschoppers Hoorn in onderzoek

Na de demonstraties in Hoorn afgelopen vrijdag werden 12 verdachten aangehouden. Vier van hen werden met een bekeuring heengezonden en tegen acht personen die strafbare feiten hebben gepleegd, is proces-verbaal opgemaakt. Deze personen zijn inmiddels allemaal heengezonden; zij blijven verdachten en zullen op een later tijdstip vernemen wat de gevolgen voor hen zullen zijn.

Beelden met strafbare feiten

Op de camerabeelden zijn meer mensen te zien die zich schuldig maken aan het plegen van strafbare feiten zoals het gooien van stenen, vuurwerk en stoelen naar politiemensen en politiepaarden. Een politieman raakte hierdoor lichtgewond, evenals een politiepaard. Op de beelden is o.a. te zien dat een politiepaard schrikt van een stoel die naar het paard en ruiter worden gegooid, waarna het paard ten val komt en waarna vervolgens nog een stoel naar hetzelfde paard wordt gegooid.

Met stenen, vuurwerk of stoelen gegooid? Meld je zelf bij de politie!

De politie roept deze onbekend gebleven relschoppers op die zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldplegingen om zichzelf te melden. Melden zij zich niet, dan lopen zij het risico dat de camerabeelden later worden vrijgegeven ten behoeve van opsporingsberichtgeving.

Melding doen hiervoor kan bij de recherche in Hoorn via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

Informatie of beelden

Heeft u nog camerabeelden van de relschoppers in Hoorn en deze nog niet gedeeld met de politie? Heeft u overige informatie over deze verdachten? Deelt u uw informatie dan alstublieft met de recherche in Hoorn. Dat kan via tel.nr. 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: tel.nr. 0800-7000.

De recherche zet het onderzoek voort.