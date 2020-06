Bromfiets in brand: getuigen gezocht

De politie is na de melding van de brand op zoek gegaan naar mogelijke verdachten en heeft een onderzoek ingesteld. De brandweer heeft de brand geblust maar de scooter bleek compleet verwoest door de brand. Ook woning liep hierdoor schade op.

Getuigenoproep

Heeft u iets verdachts gezien in de nacht van zaterdag op zondag tussen 02.10 en 02.30 uur in de omgeving van de Herensingel dat te maken kan hebben met deze brand? Laat het dan a.u.b. weten aan onze recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844. Heeft u camerabeelden van verdachte situaties in die omgeving? Neemt u dan a.u.b. contact op met onze rechercheurs en dan komen wij deze beelden bij u ophalen.

Heeft u overige informatie, maar blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2020127492